¡Atención! Ya Rige el silencio electoral en Bolivia

Desde las 00:00 de este jueves 19 de marzo ya rige en todo el país el silencio electoral, una etapa clave previa a las Elecciones Subnacionales 2026 que prohíbe la difusión de propaganda política y cualquier tipo de actividad proselitista.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) activó esta medida con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda reflexionar su voto sin presiones externas antes de la jornada electoral prevista para este domingo 22 de marzo.

La disposición está respaldada por la Ley N.° 026 del Régimen Electoral, el Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral y la Resolución TSE-RSP-ADM N° 113/2026. Según la normativa, la propaganda electoral, es decir, cualquier mensaje o acción destinada a promover candidaturas o solicitar el voto queda completamente prohibida durante este periodo.

Asimismo, desde este momento no está permitido realizar manifestaciones públicas de apoyo o rechazo a candidatos, restricción que se mantendrá hasta las 18:00 del domingo.

Restricciones que entran en vigencia

A partir de las 00:00 del viernes también se aplicará la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el país, medida que se extenderá hasta el mediodía del lunes posterior a la votación.

De igual forma, queda restringido el porte de armas de fuego, objetos punzocortantes o cualquier elemento peligroso, salvo para efectivos de seguridad en funciones.

Durante la jornada electoral del domingo, además, estarán prohibidos los actos públicos, reuniones o espectáculos, así como el traslado de electores entre recintos de votación.

También se aplicará la restricción de circulación vehicular en todo el territorio nacional, con excepción de vehículos autorizados por el TSE y aquellos destinados a tareas de seguridad.

Las autoridades recordaron que el incumplimiento de estas disposiciones será sancionado conforme a la normativa vigente, con multas, arrestos y otras medidas establecidas por ley.

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