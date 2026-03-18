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Evitan alza del pan: así funcionará el acuerdo de devolución de harina a panificadores

El acuerdo entre Emapa y los panificadores establece la devolución de 74 mil quintales de harina bajo una modalidad mixta, garantizando el abastecimiento y el precio del pan de batalla en todo el país.

Silvia Sanchez

18/03/2026 13:50

Evitan alza del pan: así funcionará el acuerdo de devolución de harina. Foto APG.
La Paz, Bolivia

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El precio del pan de batalla se mantiene en 0,80 bolivianos, tras un acuerdo alcanzado entre la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia.

El pacto establece un mecanismo de devolución de 74 mil quintales de harina, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y la continuidad de la producción en todo el país.

La devolución se realizará bajo una modalidad mixta: 50% en producto (harina), que será distribuido a las federaciones de panificadores a nivel nacional, y 50% en dinero, con un plazo máximo de 30 días hábiles.

“Este acuerdo permite continuar garantizando la provisión de pan a la ciudadanía y cerrar un ciclo de subvención que dejó varias consecuencias”, señaló Sergio Siles, gerente de Emapa.

Además, el acuerdo incluye la provisión de insumos esenciales como azúcar, manteca y levadura, lo que refuerza la estabilidad en la producción del pan.

Desde el sector panificador destacaron la apertura al diálogo y la coordinación con el Gobierno para resolver los problemas que afectaban al rubro.

Ambas partes anticiparon que se prevé sostener nuevas reuniones para fortalecer el trabajo conjunto y evitar futuras contingencias en el suministro.

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