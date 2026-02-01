¿Con lluvia al colegio? Así estará el clima el primer día de clases

A pocas horas del retorno a las aulas, una de las preguntas más repetidas entre padres y estudiantes es clara: ¿lloverá el primer día de clases?

El reconocido pronosticador Luis Alberto Alpire, conocido como el “Señor del Clima”, difundió su informe para la primera semana del calendario escolar 2026, y el panorama apunta a inestabilidad climática, altas temperaturas y una elevada sensación térmica en todo el departamento de Santa Cruz.

Pronóstico general para el inicio de clases

🔹 Lluvias:

La semana arranca este lunes 2 de febrero con precipitaciones desde la madrugada en la capital cruceña y gran parte del departamento. Las lluvias se mantendrán de forma intermitente durante casi toda la semana.

🔹 Ascenso de temperaturas:

Los vientos del norte impulsarán un aumento progresivo de las temperaturas, que alcanzarán su punto máximo el viernes 6:

Andrés Ibáñez y Norte Integrado: hasta 35 °C

Valles cruceños: hasta 31 °C

Cordillera y Chiquitania: hasta 37 °C

🔹 Cambio de vientos:

En la madrugada del sábado 7, se prevé un ingreso eventual de vientos del sur, de intensidad moderada y acompañados de lluvias, lo que provocará un leve descenso de las temperaturas durante el fin de semana. El domingo retornarán los vientos del norte.

Alerta por sensación térmica: efecto “sauna”

La humedad será protagonista durante casi toda la semana, generando una sensación térmica hasta 5 °C superior a la temperatura real.

Ejemplo: si el termómetro marca 35 °C, el cuerpo podría percibir 40 °C.

La única pausa a este ambiente sofocante se sentirá el sábado 7; el domingo el calor volverá a intensificarse.

Pronóstico por provincias

📍 Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Temperaturas: mínima 22 °C , máxima 35 °C

Vientos: del norte, con ráfagas de hasta 60 km/h (martes a jueves)

Cielos: mayormente nublados, con lluvias durante la semana

📍 Valles cruceños

Temperaturas: mínima 12 °C , máxima 31 °C

Vientos: del norte, ráfagas de hasta 40 km/h

Cielos: nublados, con chubascos frecuentes

📍 Cordillera

Temperaturas: mínima 19 °C , máxima 37 °C

Vientos: del norte, hasta 40 km/h

Cielos: nublados; lluvias más intensas al inicio y cierre de la semana

📍 Chiquitania

Temperaturas: mínima 23 °C , máxima 37 °C

Vientos: del norte, con ráfagas de hasta 60 km/h

Cielos: nublados a parcialmente cubiertos, con lluvias persistentes

Recomendación: paraguas, ropa ligera y mucha hidratación serán claves para el retorno a clases.

