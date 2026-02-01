TEMAS DE HOY:
incendio de tienda Intento de linchamiento precursores

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Estas son las vías que se cerrarán por el Corso de Mascotas en Cochabamba

El evento, parte del Carnaval de la Concordia. modificará el tráfico en el Paseo del Prado hasta mediodía. Las autoridades instan a utilizar rutas alternas.

Milen Saavedra

01/02/2026 9:38

Cochabamba: Tome previsiones por cierres de vías este domingo debido al Corso de Mascotas. Foto: Facebook Casa de la Cultura Cochabamba
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Con motivo del Corso de Mascotas, la ciudad de Cochabamba experimentará cierres temporales en su red vial urbana este domingo 1 de febrero. La Dirección de Movilidad Urbana dispuso una logística especial para garantizar la seguridad de los asistentes y sus mascotas durante el recorrido festivo en el centro de la ciudad.

El desfile canino está programado para iniciar a las 09:00 horas y se extenderá hasta el mediodía. Los puntos clave del operativo vial son:

  • Recorrido oficial: Se iniciará en la Plaza Colón, continuando por la Av. Ballivián hasta llegar a la Plaza de las Banderas.

  • Perímetro de seguridad: Se han establecido cierres de vías y presencia de la Guardia Municipal en intersecciones estratégicas como la Av. Heroínas, calle España y calle 25 de Mayo.

  • Recomendación oficial: El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, enfatizó que el cierre es indispensable para proteger a los participantes y espectadores. Se sugiere a la población planificar sus salidas y respetar la señalización de desvío.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD