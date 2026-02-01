Con motivo del Corso de Mascotas, la ciudad de Cochabamba experimentará cierres temporales en su red vial urbana este domingo 1 de febrero. La Dirección de Movilidad Urbana dispuso una logística especial para garantizar la seguridad de los asistentes y sus mascotas durante el recorrido festivo en el centro de la ciudad.

El desfile canino está programado para iniciar a las 09:00 horas y se extenderá hasta el mediodía. Los puntos clave del operativo vial son:

Recorrido oficial: Se iniciará en la Plaza Colón, continuando por la Av. Ballivián hasta llegar a la Plaza de las Banderas.

Perímetro de seguridad: Se han establecido cierres de vías y presencia de la Guardia Municipal en intersecciones estratégicas como la Av. Heroínas, calle España y calle 25 de Mayo.

Recomendación oficial: El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, enfatizó que el cierre es indispensable para proteger a los participantes y espectadores. Se sugiere a la población planificar sus salidas y respetar la señalización de desvío.

