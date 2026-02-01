Tragedia en la terminal: pasajero fallece dentro de un bus en Cochabamba

Este sábado por la mañana, un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida dentro de un bus que arribó a la Terminal de Cochabamba, generando alarma entre pasajeros y personal del lugar.

De acuerdo con los datos preliminares de la Policía, el cuerpo no presenta signos de violencia, y fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se realice la autopsia de ley, la cual determinará las causas exactas del fallecimiento.

El hombre fue hallado recostado en uno de los asientos del bus, vistiendo camisa azul claro de mangas cortas y con cabello negro. La identidad del pasajero aún está siendo confirmada.

La Policía inició el levantamiento del cuerpo y abrió un proceso de investigación para esclarecer los hechos. También se espera determinar el lugar de origen del bus de la empresa Bolímar, que transportaba al pasajero.

