TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento precursores Hombre mató a su amigo

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Tragedia en la terminal: pasajero fallece dentro de un bus en Cochabamba

Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida dentro de un bus que llegó a la Terminal de Cochabamba. La Policía investiga las causas del deceso mientras se realiza la autopsia correspondiente.

Silvia Sanchez

31/01/2026 22:39

Tragedia en la terminal: pasajero fallece dentro de un bus en Cochabamba. Foto gentileza
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Este sábado por la mañana, un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida dentro de un bus que arribó a la Terminal de Cochabamba, generando alarma entre pasajeros y personal del lugar.

De acuerdo con los datos preliminares de la Policía, el cuerpo no presenta signos de violencia, y fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que se realice la autopsia de ley, la cual determinará las causas exactas del fallecimiento.

El hombre fue hallado recostado en uno de los asientos del bus, vistiendo camisa azul claro de mangas cortas y con cabello negro. La identidad del pasajero aún está siendo confirmada.

La Policía inició el levantamiento del cuerpo y abrió un proceso de investigación para esclarecer los hechos. También se espera determinar el lugar de origen del bus de la empresa Bolímar, que transportaba al pasajero.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD