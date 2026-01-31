DS 5533: qué dice la norma que libera del IVA la importación de gasolina y diésel

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo 5533, que reglamenta la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de hidrocarburos, una medida orientada a aliviar los costos de internación de combustibles en un contexto de presión energética y fiscal.

La norma, publicada en la Gaceta Oficial del Estado, establece que la importación de aceite crudo de petróleo, gasolina para vehículos automóviles y diésel oíl estará libre del pago de IVA, beneficio que alcanza tanto a personas naturales como jurídicas, públicas y privadas.

¿Qué establece el decreto?

El DS 5533 tiene como base legal el Artículo 9 de la Ley 1613, correspondiente al Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, disposición que fue incorporada también al PGE 2026 mediante la Ley 1705. Aunque la exención ya estaba definida por ley, faltaba una reglamentación específica para su aplicación operativa, tarea que ahora cumple este decreto.

La norma detalla que la exención se aplicará únicamente a las subpartidas arancelarias especificadas en un anexo, que forma parte integral del decreto. Con ello, se busca evitar interpretaciones ambiguas, garantizar seguridad jurídica a los importadores y asegurar un tratamiento tributario uniforme para estos productos estratégicos.

Asimismo, el decreto se respalda en el Código Tributario Boliviano, que establece que solo la ley puede otorgar beneficios fiscales. En ese marco, el DS 5533 no crea un nuevo incentivo tributario, sino que reglamenta uno ya aprobado, permitiendo su implementación efectiva.

Firma digital presidencial

Uno de los aspectos más llamativos de esta promulgación es que el decreto fue firmado, por primera vez, mediante firma digital presidencial. El presidente Rodrigo Paz suscribió la norma el pasado 30 de enero de manera electrónica, marcando un hito en el proceso de modernización y digitalización del Estado.

La promulgación se realizó mientras el mandatario participaba en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, organizado por la CAF, en Panamá. Desde ese escenario, el Gobierno reiteró la importancia de garantizar estabilidad energética y facilitar el abastecimiento de combustibles, un eje central de la agenda económica actual.

La ejecución y cumplimiento del decreto estarán a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que deberá coordinar con las instancias correspondientes para asegurar la aplicación inmediata de la exención del IVA en las importaciones de hidrocarburos.

Con esta medida, el Ejecutivo apunta a reducir presiones sobre los costos de importación y contribuir a la estabilidad del mercado interno de combustibles.

