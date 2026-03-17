Niña resulta herida tras asalto y atropello en Cochabamba

Una niña de 10 años resultó herida tras ser arrastrada y atropellada durante un asalto en la zona sur de Cochabamba.

Según el relato de su padre, la menor esperaba ingresar a su vivienda cuando fue interceptada por tres personas, quienes utilizaron un pretexto para acercarse y robarle el celular.

De acuerdo con la denuncia, una mujer descendió del vehículo y pidió acceso a internet. En ese momento, le arrebató el teléfono a la menor.

La niña intentó evitar el robo y se aferró al dispositivo, pero el vehículo se puso en marcha, lo que provocó que fuera arrastrada. La rueda trasera le pasó por el pie izquierdo.

La víctima sufrió una fractura y múltiples laceraciones. Actualmente tiene el pie enyesado, con dos clavos, y deberá permanecer en reposo por al menos seis semanas.

El caso fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició las investigaciones para identificar a los responsables.

El padre expresó su preocupación por la recuperación física y emocional de la menor tras el hecho.

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