Niña resulta herida tras asalto y atropello en Cochabamba

La menor fue arrastrada por un vehículo tras resistirse al robo de su celular. Presenta fractura y permanece en recuperación.
17/03/2026 10:25
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Una niña de 10 años resultó herida tras ser arrastrada y atropellada durante un asalto en la zona sur de Cochabamba.
Según el relato de su padre, la menor esperaba ingresar a su vivienda cuando fue interceptada por tres personas, quienes utilizaron un pretexto para acercarse y robarle el celular.
De acuerdo con la denuncia, una mujer descendió del vehículo y pidió acceso a internet. En ese momento, le arrebató el teléfono a la menor.
La niña intentó evitar el robo y se aferró al dispositivo, pero el vehículo se puso en marcha, lo que provocó que fuera arrastrada. La rueda trasera le pasó por el pie izquierdo.
La víctima sufrió una fractura y múltiples laceraciones. Actualmente tiene el pie enyesado, con dos clavos, y deberá permanecer en reposo por al menos seis semanas.
El caso fue denunciado ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que inició las investigaciones para identificar a los responsables.
El padre expresó su preocupación por la recuperación física y emocional de la menor tras el hecho.
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