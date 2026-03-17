La madrugada en Cotagaita se vio marcada por la violencia. Un grupo de personas irrumpió por la fuerza en instalaciones policiales, causando destrozos y generando momentos de alta tensión.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, confirmó que el Ministerio Público abrió una investigación por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos asesinato en grado de tentativa, porte y portación ilícita de armas, y destrucción de bienes del Estado.

“Se está colectando todos los elementos necesarios para identificar a los responsables y asumir las acciones correspondientes”, informó la autoridad.

Irrumpen y destrozan dependencias policiales en Cotagaita. Fotos Radio Galana Bolivia.

De un operativo a un ataque violento

Según los antecedentes, el conflicto se originó tras un operativo de Diprove que logró incautar un vehículo con reporte de robo internacional en Chile.

Minutos después, familiares y allegados del presunto propietario llegaron hasta el comando policial exigiendo su devolución.

Ante la negativa de los uniformados, la situación escaló rápidamente.

- El grupo ingresó violentamente al recinto

- Dañó patrulleros, vidrios e infraestructura

- Utilizó herramientas como picotas y armas de fuego

Incluso, de acuerdo con el reporte policial, se registraron disparos durante el ataque.

Intervención y hallazgos

Ante la gravedad del hecho, un contingente policial intervino utilizando agentes químicos para dispersar a los agresores.

Las investigaciones continuaron y, tras un allanamiento a un inmueble vinculado al caso, se encontraron elementos alarmantes:

Dos bombas molotov

12 teléfonos celulares

Autopartes y placas de dudosa procedencia

Indumentaria militar y un pasamontaña

Investigación en curso

El Ministerio Público y la Policía trabajan para identificar a todos los implicados y establecer responsabilidades en este hecho que evidencia un alto nivel de violencia contra la institución policial.

Mira la programación en Red Uno Play