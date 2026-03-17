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Policial

Motocicleta impacta a peatones en Santa Cruz y deja heridos de gravedad

El hecho ocurrió a la altura del segundo anillo. Los afectados fueron trasladados a una clínica y dos permanecen en estado crítico.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/03/2026 8:23

Grave accidente en Santa Cruz: dos peatones en estado crítico
Santa Cruz, Bolivia

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Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida Beni, a la altura del segundo anillo de la capital cruceña, donde una motocicleta que circulaba a alta velocidad impactó contra dos peatones que intentaban cruzar la vía.

Según los primeros reportes, el conductor de la moto no logró frenar a tiempo, provocando el violento choque que dejó a las tres personas tendidas sobre la calzada, mientras vecinos y transeúntes aguardaban la llegada de ambulancias.

 

Los heridos fueron evacuados de emergencia a una clínica privada, donde reciben atención médica. De acuerdo con la información preliminar, dos de ellos se encuentran en estado crítico.

Se informó además que los peatones no portaban cédulas de identidad, por lo que hasta el momento no han sido identificados.

Efectivos de la unidad de Tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Se aguarda un informe oficial en las próximas horas.

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