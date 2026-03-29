Dos niñas quedan en la orfandad tras la trágica muerte de su madre en la ruta a los Valles

El trágico derrumbe registrado en la ruta a los Valles Cruceños cobró la vida de Selena Rivera, una joven de 26 años, cuyo fallecimiento ha causado profundo dolor en su familia.

La víctima viajaba en un bus interdepartamental cuando una roca se desprendió y cayó sobre el vehículo, provocando el fatal desenlace.

El cuerpo de la joven fue retirado del Hospital Municipal de El Torno por sus familiares, quienes ahora se preparan para trasladarla hasta su comunidad de origen para darle el último adiós.

En medio del dolor, Guillermina Peña, tía de la fallecida, relató la incertidumbre que rodea el hecho y confirmó que aún no tienen información clara sobre lo ocurrido. “No nos han dicho más nada”, expresó, visiblemente afectada.

La familiar también señaló que Selena deja en la orfandad a dos niñas de 7 y 3 años, lo que agrava la tragedia para toda la familia. “Sí, dos menores en la orfandad”, lamentó.

Ante esta situación, no descartan iniciar acciones para que el caso sea investigado. “Vamos a hablar en familia y ver qué vamos a hacer, pero creemos que se debe investigar”, indicó Peña.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos en las carreteras, especialmente en zonas propensas a derrumbes, donde conductores y pasajeros quedan expuestos a este tipo de emergencias.

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