Tenía 26 años: Confirman fallecimiento de una pasajera tras caída de una roca en la ruta a los Valles

La ruta hacia los Valles Cruceños se tiñó de luto la mañana de este sábado tras registrarse el desprendimiento de rocas que impactó directamente contra un bus de transporte público. El incidente ocurrió específicamente en el tramo comprendido entre las localidades de La Angostura y Bermejo, una zona históricamente vulnerable a este tipo de eventos geológicos.

Desde el Hospital El Torno, una médico brindó detalles oficiales sobre el ingreso y el estado de la víctima, identificada como Selena R. Según el reporte técnico, la joven de 26 años fue referida inicialmente desde el centro de salud de La Angostura tras el impacto que sufrió el vehículo en el que se trasladaba.

La gravedad de las lesiones provocó un desenlace fatal durante el traslado de emergencia hacia el centro de mayor complejidad.

“Lamentablemente, en el transcurso de la referencia de la paciente, ella tuvo un paro cardio-respiratorio por lo cual fallece en el camino”, explicó la médico del hospital.

El personal sanitario confirmó que, a pesar de los esfuerzos de los equipos de auxilio, la joven fue ingresada formalmente a la institución sin signos vitales a las 10:36 de la mañana. Las autoridades de tránsito y emergencia recomiendan precaución extrema a los conductores que transitan por esta vía ante el riesgo persistente de nuevos derrumbes.

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