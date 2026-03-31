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¡Impactante!: Así atropelló un micro a una menor de 10 años en el Plan 3000 (VIDEO)

IMÁGENES SENSIBLES: Cámaras de seguridad registraron el momento en que la menor fue impactada cuando cruzaba la avenida tras salir del colegio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/03/2026 20:33

Santa Cruz, Bolivia

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Una menor de 10 años resultó gravemente herida tras ser atropellada por un micro la tarde de este lunes en la zona del Plan 3000, de Santa Cruz.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del accidente, ocurrido alrededor de las 13:00, generando indignación entre vecinos del lugar.

En las imágenes se observa cómo la niña intenta cruzar la avenida Arroyito corriendo, aparentemente para dirigirse a su domicilio luego de salir del colegio. En ese instante, un micro que circulaba a alta velocidad aparece y la impacta violentamente, lanzándola varios metros por el aire. Tras el atropello, el vehículo continúa su recorrido sin detenerse.

La menor fue auxiliada y trasladada de emergencia a un centro médico, donde permanece hospitalizada bajo observación.

Vecinos de la zona, consternados por lo ocurrido, exigen justicia y mayor control en el tránsito. Denuncian que los conductores suelen circular con exceso de velocidad en esta vía, poniendo en riesgo la vida de peatones, especialmente de niños y estudiantes que transitan diariamente por el lugar.

 

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