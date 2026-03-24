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Policial

Accidente de bus en Caracollo deja varios heridos

El hecho ocurrió en la madrugada a la altura de Caracollo; pasajeros fueron trasladados a centros médicos en Oruro.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/03/2026 8:55

Foto: Accidente en Caracollo. Red Uno
La Paz

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Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este martes, entre las 03:30 y 03:40, en la carretera que conecta Cochabamba con La Paz, a la altura de Caracollo, dejó varios pasajeros heridos y generó denuncias contra la empresa de transporte involucrada.

De acuerdo con testimonios de familiares, el bus pertenecía a la empresa “Flores”, cuyos representantes —según denuncian— no se habrían hecho cargo de la situación de los afectados tras el siniestro.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros médicos. Algunos permanecen en Caracollo, mientras que otros fueron evacuados hasta la ciudad de Oruro, donde reciben atención en el hospital general.

“Mi familiar está en el hospital general de Oruro”, indicó uno de los denunciantes.

Asimismo, familiares de los pasajeros retornaron al lugar del accidente para recuperar pertenencias; sin embargo, aseguran que no encontraron ningún objeto.

 

Las circunstancias del accidente aún no han sido esclarecidas y se espera un informe oficial de las autoridades correspondientes, mientras crecen las exigencias para que la empresa asuma responsabilidades y brinde apoyo a las víctimas.

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