"Los maniataron a todos": Delincuentes ingresan a una casa en El Alto y sustraen dinero

Un violento atraco a mano armada se registró en una vivienda de El Alto, donde delincuentes lograron sustraer al menos Bs 40.000 tras reducir a los propietarios y a menores de edad.

Según el informe preliminar, cinco sujetos encapuchados y armados ingresaron al inmueble cerca de las 9:00 y procedieron a maniatarlas con cintas y cuerdas mientras buscaban dinero.

Los antisociales también intentaron llevarse una caja fuerte, pero no lo lograron debido a la intervención de vecinos que alertaron sobre el hecho.

Durante su fuga, los delincuentes realizaron al menos tres disparos al aire, generando alarma en la zona.

Una de las víctimas sufrió lesiones en las piernas debido a la presión de las ataduras. Posteriormente, vecinos y familiares auxiliaron a los afectados.

La Policía inició un operativo para dar con los responsables, quienes escaparon en un vehículo tipo Toyota RAV4 blanco.

Imágenes del motorizado fueron captadas por cámaras de seguridad, lo que forma parte de la investigación en curso.

Mira la programación en Red Uno Play