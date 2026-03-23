Así fue el momento en que autoridades procedieron a la apertura de dos cajas fuertes de gran tamaño incautadas durante operativos contra una organización criminal vinculada al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera.

El procedimiento se realizó en la zona del Urubó, Santa Cruz, bajo estrictos protocolos legales y con presencia de fiscales, una notaria de Fe Pública y diversas autoridades.

La apertura se llevó a cabo en un ambiente controlado, con la intervención de un experto en descodificación, además de personal policial, bomberos, especialistas en explosivos y canes entrenados en detección de sustancias controladas. Todo el proceso fue supervisado para garantizar la transparencia del acto investigativo, señalaron autoridades.

Durante la inspección, los investigadores encontraron únicamente pequeñas plaquetas y envoltorios que aparentemente contenían tornillos, además de compartimentos internos que no albergaban elementos relevantes.

En la segunda caja fuerte, el resultado fue similar: en su interior solo se hallaron placas, presumiblemente utilizadas para el control de la humedad.

El fiscal del caso, Ismael Palenque, confirmó que ambos dispositivos contenían materiales sin valor investigativo. Por su parte, Julio César Porras, fiscal anticorrupción aseguró que los precintos de seguridad no presentaban alteraciones, lo que evidencia que las cajas se mantuvieron intactas hasta su apertura.

El procedimiento formó parte de las diligencias dentro del proceso penal por delitos relacionados con armas y sustancias controladas, en el que las autoridades continúan avanzando con las investigaciones.

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