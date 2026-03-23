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Policial

Descubren sustancia controlada camuflada en compresoras de aire en la terminal de Tarija

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos identificaron cuatro cajas de cartón que contenían compresoras de aire.

Charles Muñoz Flores

23/03/2026 8:55

Felcn incauta cocaína oculta en compresoras de aire en la terminal de Tarija. FOTO: Felcn.
Tarija, Bolivia

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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró el secuestro de sustancias controladas durante un operativo de control realizado en la Terminal de Buses de Tarija, donde se inspeccionaron encomiendas de distintas empresas de transporte.

De acuerdo con el informe oficial, los efectivos identificaron cuatro cajas de cartón que contenían compresoras de aire. Tras una revisión minuciosa, se descubrió que en el interior de los equipos se encontraban ocultos ocho paquetes con una sustancia sospechosa.

Felcn incauta cocaína oculta en compresoras de aire en la terminal de Tarija. FOTO: Felcn.

Las pruebas de campo realizadas confirmaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína, procediéndose de inmediato al secuestro de la droga y al inicio de las actuaciones correspondientes.

Felcn incauta cocaína oculta en compresoras de aire en la terminal de Tarija. FOTO: Felcn.

El caso fue remitido al Ministerio Público, instancia que llevará adelante la investigación para determinar responsabilidades y el origen del envío, en el marco de la lucha contra el narcotráfico en el país.

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