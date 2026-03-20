Lo que parecía carga común ocultaba 43 toneladas de precursores: así fue el hallazgo en Oruro

Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de control aduanero terminó convirtiéndose en uno de los hallazgos más significativos en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. En depósitos de la Aduana Nacional de la localidad de Caracollo, a pocos kilómetros de Oruro, funcionarios detectaron irregularidades en un cargamento que, según documentos, contenía detergente importado desde China.

Durante el proceso de aforo, una revisión que forma parte de los controles habituales a mercadería extranjera, surgieron las primeras alertas. Algunas bolsas presentaban diferencias en el peso respecto a otras similares, un detalle que llamó la atención de los inspectores y motivó una inspección más exhaustiva. Fue entonces cuando, al abrirlas, se encontró un segundo embalaje en su interior: bolsas blancas con una sustancia distinta a la declarada.

Cada uno de estos paquetes ocultos tenía un peso aproximado de 25 kilogramos, lo que evidenciaba que no se trataba de un error o irregularidad menor. La alerta se activó de inmediato y se dio aviso a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y al Ministerio Público, que se trasladaron hasta el lugar para verificar el contenido.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, confirmó que el cargamento había ingresado como una importación legal, pero bajo una declaración falsa que buscaba ocultar la verdadera naturaleza de la mercadería.

“Al momento del aforo se detectaron variaciones en el peso, lo que permitió identificar que dentro de las bolsas existía otra sustancia”, explicó.

Tras la verificación, se estableció que se trataba de más de 43 toneladas de precursores químicos, una cantidad inusual que encendió las alertas de las autoridades. El volumen del cargamento sugiere una operación de gran escala, que difícilmente podría ser ejecutada sin una estructura organizada detrás.

El destino final de la carga era la ciudad de Oruro, lo que también generó cuestionamientos sobre el alcance de la red involucrada y el propósito de estas sustancias dentro del país. Las autoridades presumen que este tipo de operaciones podría haberse intentado anteriormente con menores cantidades para evitar ser detectadas.

A partir de este hallazgo, se iniciaron investigaciones para identificar a los responsables de la importación, así como posibles vínculos con redes de narcotráfico.

El Ministerio Público señaló que ya se cuenta con documentación clave y que se espera la aprehensión de implicados en las próximas horas.

El caso movilizó a distintas instancias del Estado y se perfila como uno de los decomisos más importantes de los últimos años

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