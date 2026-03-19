Precursores estaban camuflados como detergente y llegaron desde China

Un operativo antidroga permitió el hallazgo de más de 40 toneladas de precursores químicos destinados presuntamente a la fabricación de sustancias controladas en el departamento de Oruro.

El fiscal departamental, Aldo Morales, informó que la afectación al narcotráfico es de un millón de dólares y que este cargamento ingresó al país desde China, transitó por Chile y tenía como destino final la ciudad de Oruro.

Según la autoridad, la sustancia fue camuflada como detergente para evadir controles. Sin embargo, durante la inspección se detectaron irregularidades en el peso declarado, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

“Se verificó que dentro del detergente existían bolsas más pequeñas de aproximadamente 25 kilogramos. Tras realizar el narcotest, se evidenció que se trataba de carbonato de sodio, por lo que se procedió al secuestro inmediato e inicio de la investigación”, explicó Morales.

El fiscal destacó que se trataría del mayor cargamento incautado en el país en cuanto a volumen, con más de 43 toneladas de esta sustancia, considerada precursora química y de uso restringido.

Asimismo, indicó que ya se cuenta con documentación de importación y datos del destinatario, por lo que no se descarta la aprehensión de personas en las próximas horas. Las autoridades también investigan si existieron ingresos similares anteriormente.

“Preocupa la gran cantidad que intentaron introducir en un solo envío. Se está verificando si hubo cargamentos previos bajo la misma modalidad”, añadió.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y determinar el destino final de la sustancia incautada.

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