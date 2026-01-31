Revocan libertad para implicados en tráfico de precursores en el Trópico: irán a prisión preventiva

En un giro judicial significativo, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia determinó enviar a prisión a dos hombres que habían sido capturados con una gran cantidad de precursores químicos en la localidad de Eterazama. El fallo revoca la polémica decisión de un juez de menor instancia que, inicialmente, les había otorgado la libertad.

De la libertad a la cárcel

El caso, que se enmarca en una investigación por presunto narcotráfico en el Trópico de Cochabamba, tomó relevancia luego de que la Fiscalía lograra demostrar la necesidad de la detención preventiva.

"La autoridad judicial emite una nueva resolución que revoca la libertad pura y simple que se había dispuesto inicialmente y establece la detención preventiva por el lapso de seis meses", informó el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina. Los implicados ya han sido trasladados a diferentes centros penitenciarios de la región.

Precursores y nuevas acusaciones

Los sujetos fueron encontrados en posesión de numerosos turriles que contenían sustancias químicas esenciales para la elaboración de cocaína. Según el Ministerio Público, el cargamento estaba destinado estratégicamente para ser introducido en zonas de producción de sustancias controladas.

Sin embargo, el proceso no se limitará al tráfico de sustancias. Tejerina adelantó que las investigaciones se han ampliado:

Legitimación de ganancias ilícitas: Se investigará el origen de los fondos y activos de los cinco implicados originales.

Allanamientos en curso: Se están ejecutando operativos en el Trópico para identificar a otros eslabones de la organización.

"Este caso toma relevancia social por la cantidad de precursores químicos introducidos a la zona. Las acciones investigativas tienden a esclarecer ya no solo el tráfico, sino también el movimiento económico ilícito", agregó el fiscal.

