Así cierra el dólar en el mercado paralelo este sábado 31 de enero en Bolivia

Según datos emitidos la noche de este sábado 31 de enero de 2026, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 9.13 (BOB) y un precio de compra de 9.15 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta con relación al cierre de la pasada jornada sufrió leves variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 9.17 (BOB), y en las últimas horas se registra 9.13 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 9.20 (BOB) y actualmente también bajó a 9.15 (BOB).

La moneda extranjera, en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas. Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado por la noche una variación, ya que a la compra se registra en 9.15 (BOB) y 9.13 (BOB) para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dado que las restricciones al acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales limitan su disponibilidad.

Mira la programación en Red Uno Play