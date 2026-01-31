TEMAS DE HOY:
Nacionales

Concluye la reunión de Gabinete: analizaron exploración hidrocarburífera y proyectos económicos

El Ejecutivo concluyó su reunión de gabinete con un análisis sobre la situación en la Reserva de Tariquía y la gestión de recursos externos ante la CAF, apuntando a inversiones que impulsen proyectos productivos en Bolivia.

Ximena Rodriguez

31/01/2026 14:50

Foto: Red Uno.
La Paz, Bolivia

La reunión de gabinete concluyó este viernes con la revisión de temas estratégicos para el país, entre los que se destacó la situación de la Reserva de Tariquía. El Ejecutivo analizó los impactos de la exploración hidrocarburífera en la región y los desafíos relacionados con la protección de los recursos hídricos.

En la agenda internacional, el ministro Oscar Mario Justiniano resaltó la importancia del encuentro que sostuvo el presidente Rodrigo Paz con directivos y líderes regionales durante el Foro de la CAF en Panamá. Estas gestiones buscan asegurar el flujo de inversiones para financiar proyectos económicos y productivos que contribuyan al desarrollo del país.

El Gabinete destacó que la combinación de políticas internas de gestión de recursos naturales y la búsqueda de financiamiento externo es clave para garantizar equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

 

