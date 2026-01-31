Intentó robar una moto, un auto lo atropelló y salió volando: el impactante video

Un violento intento de robo ocurrido en el Acceso Sudeste, a la altura de la localidad bonaerense de Quilmes, quedó registrado por una cámara de seguridad y generó conmoción por la crudeza de las imágenes. El video muestra el momento exacto en el que uno de los ladrones fue atropellado por un auto y salió despedido varios metros por el aire.

Todo sucedió en cuestión de segundos. Mientras el tránsito avanzaba con normalidad por la autovía, un motociclista circulaba por uno de los carriles cuando dos hombres cruzaron de manera repentina la calzada con la intención de robarle el vehículo.

En medio de la maniobra, uno de los delincuentes quedó parado en el carril de circulación y fue embestido por un automóvil cuyo conductor no logró esquivarlo. Las imágenes muestran cómo el impacto es violento y el cuerpo del sospechoso sale despedido, para luego caer sobre el asfalto.

Tras el hecho, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron rápidamente al lugar. El hombre herido fue trasladado con custodia policial al Hospital Iriarte, donde quedó internado con fracturas en ambas piernas y en estado delicado. Su cómplice logró escapar y es intensamente buscado.

Horas más tarde, la conductora del vehículo involucrado se presentó de forma voluntaria en una comisaría de la zona y explicó que el atropello fue accidental, ya que intentó esquivar a los hombres que se cruzaron de manera imprevista en plena vía rápida.

La Justicia dispuso la detención del ladrón herido por tentativa de robo, mientras que la mujer fue notificada en una causa por lesiones culposas, sin que se adoptaran medidas restrictivas en su contra.

Video:

