Expectativa en la Verde: Bolivia alista su nómina final para enfrentar a Surinam

La selección boliviana tendrá un último recorte previo al partido contra Surinam por el repechaje, programado para el jueves 26 de marzo en Monterrey, México.

El director técnico Óscar Villegas cuenta con una fecha límite para presentar la lista definitiva de 23 jugadores que estarán a disposición del cuerpo técnico para este decisivo encuentro. Según se conoció, el plazo vence el lunes 23 de marzo, día en el que deberá oficializar la nómina ante la FIFA.

La Verde ya se encuentra en territorio mexicano, donde se disputarán los partidos del repechaje. La delegación viajó la madrugada del lunes con la ilusión de clasificar al Mundial, llevando inicialmente a 29 futbolistas. Sin embargo, seis de ellos deberán quedar fuera para cumplir con el cupo permitido.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los hinchas bolivianos, que aguardan con atención la decisión final del entrenador. Bolivia enfrentará a Surinam la próxima semana a las 18:00 en el estadio Gigante de Acero BBVA de Monterrey.

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