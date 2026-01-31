TEMAS DE HOY:
Economía

Gobierno promulga el Decreto 5533 que elimina el IVA a la importación de hidrocarburos

La medida alcanza a la importación de gasolina, diésel y petróleo crudo, y busca reducir costos en el sector energético bajo el marco del Presupuesto General del Estado 2025–2026.

Silvia Sanchez

31/01/2026 10:20

Promulgan DS 5533 que elimina el IVA a la importación de hidrocarburos. Imagen referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional promulgó el Decreto Supremo N° 5533, que elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de aceite crudo de petróleo, gasolina para vehículos y diésel oíl, en el marco de lo establecido en el Presupuesto General del Estado (PGE) de las gestiones 2025 y 2026.

La norma fue firmada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y da cumplimiento al Artículo 9 de la Ley N° 1613, incorporado mediante la Disposición Adicional Tercera de la Ley N° 1705, que reconoce este beneficio tributario.

El decreto establece que la exención del IVA se aplicará a las importaciones realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, siempre que los productos correspondan a las subpartidas arancelarias detalladas en el anexo oficial del decreto.

De acuerdo con la normativa vigente, los beneficios fiscales solo pueden ser otorgados o suprimidos por ley, y la exención constituye una dispensa expresa de la obligación tributaria, conforme al marco legal boliviano.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas fue encargado de la ejecución y cumplimiento de esta disposición, que ya se encuentra en plena vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

