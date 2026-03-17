Golpe para Brasil: Neymar queda fuera de la lista y rompe el silencio en redes

El regreso tendrá que esperar. Neymar quedó fuera de los partidos que Brasil disputará ante Colombia y Argentina por las Eliminatorias sudamericanas de marzo, y su ausencia volvió a encender la preocupación en la Canarinha.

Tras confirmarse la noticia, el delantero utilizó sus redes sociales para expresar su frustración y agradecer el apoyo de los hinchas.

Un regreso que se vuelve a postergar

El técnico Dorival Júnior había incluido a Neymar en la lista para esta doble fecha, ilusionando a los fanáticos con su vuelta a la selección.

El atacante venía mostrando señales positivas tras regresar al Santos FC, donde buscaba recuperar ritmo luego de la grave lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi un año.

Sin embargo, un edema muscular que arrastra desde hace días obligó a frenar todo. La decisión fue clara: no arriesgar.

Cambio de último momento

Con la baja confirmada, Brasil decidió reemplazarlo por Endrick, dejando fuera al histórico ‘10’ en una doble fecha clave, donde el equipo se juega puntos importantes rumbo al Mundial 2026.

La ausencia pesa, no solo por lo futbolístico, sino también por el impacto anímico en un plantel que esperaba su regreso.

El mensaje que conmovió a los hinchas

Desde su cuenta de Instagram, Neymar compartió un mensaje cargado de emoción:

“Parecía que el regreso estaba cerca, pero lamentablemente no voy a poder volver a vestir la camiseta más pesada del mundo por ahora”.

El brasileño explicó que la decisión fue consensuada:

“Todos saben la voluntad que tenía de regresar, pero resolvimos no arriesgarme para poder prepararme mejor y curar totalmente la lesión”.

Sus palabras reflejan la frustración de un regreso que, una vez más, queda en pausa.

Brasil, obligado a reaccionar

Sin su principal figura, Brasil afrontará dos duelos exigentes ante Colombia y Argentina, en un momento clave de la clasificación.

Actualmente, el equipo se ubica en la quinta posición y necesita sumar para acercarse a la zona de clasificación directa al Mundial 2026.

Para Neymar, en tanto, todavía quedan oportunidades: restan cuatro partidos en estas Eliminatorias para intentar volver con la selección y saldar la deuda pendiente con su regreso.

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