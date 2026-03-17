¿Quedan boletos para el Bolivia-Surinam? Te contamos precios y disponibilidad

¿Todavía puedes ir a ver a la Verde? Hasta el momento, se han vendido 15.000 entradas para el partido de repechaje entre las selecciones de Bolivia y Surinam, que se disputará el próximo 26 de marzo en el Estadio BBVA “Gigante de Acero” de Monterrey, México, desde las 18:00, bajo el arbitraje del iraní Alireza Faghani.

El estadio tiene una capacidad de 53.500 espectadores, aunque no se venderán todas las localidades; solo estarán disponibles algunos sectores. Las entradas tienen un valor de entre 11 y 16 dólares, lo que equivale aproximadamente a 194 a 283 pesos mexicanos, o traducido a bolivianos, 75 a 110 Bs.

Cabe destacar que la selección boliviana ya se encuentra en Monterrey para preparar el partido. La Verde viajó la madrugada del lunes y llegó a las 13:00 a suelo mexicano, y prevé disputar partidos amistosos con equipos locales como parte de su preparación.

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