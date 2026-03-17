¿Quedan boletos para el Bolivia-Surinam? Te contamos precios y disponibilidad

La Verde ya se encuentra en México mientras los aficionados esperan conseguir entradas para el decisivo partido de repechaje.
17/03/2026 10:44
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¿Todavía puedes ir a ver a la Verde? Hasta el momento, se han vendido 15.000 entradas para el partido de repechaje entre las selecciones de Bolivia y Surinam, que se disputará el próximo 26 de marzo en el Estadio BBVA “Gigante de Acero” de Monterrey, México, desde las 18:00, bajo el arbitraje del iraní Alireza Faghani.
Cabe destacar que la selección boliviana ya se encuentra en Monterrey para preparar el partido. La Verde viajó la madrugada del lunes y llegó a las 13:00 a suelo mexicano, y prevé disputar partidos amistosos con equipos locales como parte de su preparación.
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