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¿Quedan boletos para el Bolivia-Surinam? Te contamos precios y disponibilidad

La Verde ya se encuentra en México mientras los aficionados esperan conseguir entradas para el decisivo partido de repechaje.

Martin Suarez Vargas

17/03/2026 10:44

Estadio BBVA Gigante de Acero. Foto: Red Uno de Bolivia.
Monterrey, México.

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¿Todavía puedes ir a ver a la Verde? Hasta el momento, se han vendido 15.000 entradas para el partido de repechaje entre las selecciones de Bolivia y Surinam, que se disputará el próximo 26 de marzo en el Estadio BBVA “Gigante de Acero” de Monterrey, México, desde las 18:00, bajo el arbitraje del iraní Alireza Faghani.

El estadio tiene una capacidad de 53.500 espectadores, aunque no se venderán todas las localidades; solo estarán disponibles algunos sectores. Las entradas tienen un valor de entre 11 y 16 dólares, lo que equivale aproximadamente a 194 a 283 pesos mexicanos, o traducido a bolivianos, 75 a 110 Bs.

Cabe destacar que la selección boliviana ya se encuentra en Monterrey para preparar el partido. La Verde viajó la madrugada del lunes y llegó a las 13:00 a suelo mexicano, y prevé disputar partidos amistosos con equipos locales como parte de su preparación.

Mira la programación en Red Uno Play

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