Aeronave precintada sale sin autorización del Trompillo; activan investigación penal

Se registró la salida no autorizada de una aeronave desde el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz, entre las 05:00 y 06:00 a.m. de este viernes. La avioneta se encontraba bajo investigación y con precinto oficial en el hangar N° 116, a la espera de un microaspirado programado para el próximo 5 de mayo.

El Viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, fue enfático al señalar que este hecho representa una vulneración directa a la custodia del Estado boliviano.

"No se encubre a nadie; este hecho es grave y es una señal de dónde debemos actuar con más fuerza", afirmó la autoridad mediante sus canales oficiales.

Investigación prioritaria y búsqueda activa

Ante la gravedad de la situación, el caso ha sido remitido de inmediato a la Fiscalía General del Estado para establecer las responsabilidades penales correspondientes. Actualmente, se han activado protocolos de investigación prioritaria para identificar a los responsables directos e indirectos de este despegue clandestino ocurrido en horario nocturno.

Como medida de urgencia, se ha dispuesto la intervención y revisión exhaustiva de todos los sistemas de control del aeropuerto cruceño para detectar posibles fallas o complicidades. Las autoridades también verifican eventos anteriores en el mismo sector con el fin de establecer patrones delictivos que deban ser corregidos de raíz.

Consecuencias legales para los responsables

El Gobierno nacional ha ratificado que el destino de la aeronave y las sanciones se establecerán mediante pruebas sólidas, cerrando el paso a cualquier tipo de especulación o rumor. "Cuando se vulnera la custodia del Estado, hay consecuencias", sentenció Justiniano al confirmar que se están reforzando los controles para asfixiar a las organizaciones criminales.

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