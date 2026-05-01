Hospitales bajo acecho: Cae falso funcionario que robaba a médicos y pacientes en Cochabamba

La seguridad en los centros hospitalarios de la ciudad se vio vulnerada por un audaz delincuente que, durante las últimas semanas, logró mimetizarse entre el personal de salud. En las últimas horas, la policía logró la aprehensión de un sujeto denunciado por infiltrarse en diversos hospitales para cometer robos sistemáticos.

El "operativo" del engaño

El sospechoso operaba bajo una fachada cuidadosamente elaborada: vestimenta formal y credenciales falsificadas que lo acreditaban supuestamente como trabajador del Ministerio de Salud. Esta suplantación de identidad le permitía circular libremente por pasillos y áreas de acceso restringido sin levantar sospechas.

Su modus operandi se dividía en tres pasos clave:

La excusa: Abordaba al personal alegando que realizaba "inspecciones técnicas" o "supervisión de protocolos de salud".

El momento: Aprovechaba estratégicamente los cambios de turno , momentos de mayor ajetreo y confusión en los nosocomios.

El botín: Una vez dentro de vestidores, consultorios y salas de espera, sustraía teléfonos móviles, billeteras y, en algunos casos, equipos médicos portátiles de alto valor.

Captura y denuncia

La detención se produjo tras una serie de denuncias por parte del personal médico que notó la desaparición de sus pertenencias en áreas privadas. Tras un seguimiento de las cámaras de seguridad y el reporte de las víctimas, los efectivos policiales lograron interceptar al individuo en las inmediaciones de un centro médico.

"Aprovechaba la confianza que genera la investidura de un funcionario público para vulnerar la seguridad de quienes están salvando vidas", señalaron fuentes policiales tras la aprehensión.

Un llamado a la vigilancia

El sujeto ya se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes. Este caso ha puesto en alerta a la administración de los hospitales públicos y privados, quienes ahora evalúan reforzar los protocolos de identificación para evitar que delincuentes utilicen la identidad de instituciones estatales para delinquir en lugares de alta vulnerabilidad.

Se espera que en las próximas horas se presenten más víctimas para formalizar las denuncias y determinar la cantidad total de objetos robados durante sus incursiones hospitalarias.

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