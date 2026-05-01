Dura caída: Blooming perdió con Carabobo y quedó contra las cuerdas en la Sudamericana (2-0)

Blooming sufrió un duro golpe en la Copa Sudamericana tras caer por 2-0 en su visita a Carabobo FC, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos.

El equipo cruceño no logró sostener el ritmo desde el inicio y rápidamente se vio en desventaja. El conjunto venezolano golpeó temprano y volvió a marcar antes del descanso, dejando cuesta arriba el trámite para la “Academia”.

En el segundo tiempo, la situación se complicó aún más con la expulsión de Matías Abisab a los pocos minutos de reiniciado el juego, lo que terminó de condicionar cualquier intento de reacción del equipo boliviano.

Pese a algunos intentos aislados, como un remate al poste en el arranque, Blooming no encontró los caminos para descontar y terminó firmando una nueva derrota fuera de casa.

Con este resultado, el cuadro celeste suma apenas un punto en tres partidos y se mantiene en el fondo de su grupo, complicando seriamente sus opciones de avanzar a la siguiente fase del torneo continental, donde solo el líder accede directamente a la clasificación.

Mira la programación en Red Uno Play