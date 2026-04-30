Caso 'maletas': audiencia de Laura Rojas y otros implicados fue postergada para el 27 de mayo

La audiencia cautelar dentro del denominado caso ‘maletas’ fue suspendida este jueves y reprogramada para el próximo 27 de mayo en el Palacio de Justicia de Santa Cruz.

La exdiputada Laura Rojas acudió al Juzgado de Instrucción Penal, donde debía desarrollarse la audiencia por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas. También estuvieron presentes otros implicados en la investigación.

La Fiscalía presentó imputación formal contra siete personas investigadas por el caso de las 32 maletas que habrían llegado al país procedentes de Estados Unidos y que posteriormente desaparecieron en circunstancias aún no esclarecidas.

Entre los imputados que permanecen recluidos en la cárcel de Palmasola figuran el exjuez Hebert Zeballos, los exfuncionarios judiciales, el representante legal de una empresa de seguridad, y la exdiputada Laura Rojas. También fue imputado el ciudadano uruguayo Gabriel Giuliano Leoni, quien permanece prófugo.

Las investigaciones se iniciaron a fines de enero, luego de una alerta emitida desde Estados Unidos sobre el arribo de un avión privado con las maletas. En las primeras pesquisas también se reportó el hallazgo de marihuana en una empresa de seguridad vinculada al exjuez investigado.

El caso continúa en etapa preparatoria mientras se aguarda la nueva audiencia fijada para fines de mayo.

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