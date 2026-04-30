Capturan a joven por presunto robo de mineral en Agua Dulce: hallaron siete bolsas con carga sustraída

Un joven de 23 años fue capturado la madrugada de este jueves por su presunta participación en el robo de material mineral en la localidad de Agua Dulce, Potosí, luego de un operativo policial activado tras una denuncia recibida por la Central de Radio Patrulla 110.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró cerca de la 01:45 a.m., cuando efectivos policiales se trasladaron hasta el Ingenio Minero Agua Dulce, donde tomaron contacto con el denunciante, identificado como Rubén M.C.E.

Según la denuncia, personal del ingenio logró retener a un sospechoso identificado con las iniciales F.G., quien se encontraba en inmediaciones del lugar a bordo de una camioneta blanca marca Nissan, presuntamente vinculada al hecho investigado.

Posteriormente, la Policía realizó un rastrillaje en la zona con apoyo del Equipo Delta y UTOP, logrando encontrar siete yutes azules que contenían material mineral, presumiblemente sustraído. Todo el material fue secuestrado y trasladado con fines investigativos.

El joven arrestado fue llevado a dependencias de la Felcc, donde el caso quedó en manos del investigador asignado.

El informe también señala que el sospechoso presentaba lesiones visibles, entre ellas una fractura nasal y un traumatismo leve en la cabeza. Por ello, recibió atención inicial de personal paramédico de Bomberos, quienes recomendaron su traslado a un centro médico para una valoración especializada.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del presunto robo y determinar posibles responsabilidades.

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