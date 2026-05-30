Mariaca asegura que investigación por millonario traslado de dinero llegará “hasta lo último”

La investigación por el transporte de una millonaria suma de dinero continúa avanzando. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que tres efectivos policiales y un piloto fueron enviados con detención preventiva tras ser hallados en posesión de más de Bs 1,5 millones y $us 121.000.

“No se puede permitir bajo ninguna circunstancia el hecho de que, lastimosamente, efectivos policiales estén transitando dinero que todavía estamos investigando su dudosa procedencia”, afirmó Mariaca al referirse al caso.

La autoridad señaló que el Ministerio Público trabaja para establecer el origen y el destino final de los recursos económicos.

“Estamos hablando de más de un millón y medio de bolivianos que se ha encontrado y más de 121 mil dólares en poder de los señores efectivos policiales. Se está trabajando para ver cuál era el destino final de este dinero”, sostuvo.

Respecto a la situación jurídica de los implicados, Mariaca explicó que durante la audiencia cautelar se logró demostrar la existencia de elementos suficientes para sustentar la imputación.

“Se ha demostrado los indicios, peligro de fuga y obstaculización en contra de estas personas y se ha ordenado la medida excepcional de detención preventiva para tres de ellos”, manifestó.

Asimismo, indicó que una mujer involucrada en el proceso recibió medidas sustitutivas, decisión que fue apelada por la Fiscalía.

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