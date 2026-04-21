“Les guste o no, la Fiscalía dirige la investigación”: Mariaca se pronuncia sobre el caso Marset

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, reafirmó este martes 21 de abril la autoridad del Ministerio Público en la conducción de investigaciones penales, en medio de un cruce de declaraciones con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el manejo del caso vinculado al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Le guste o no, nosotros ejercemos la acción penal y dirigimos toda investigación”, sostuvo Mariaca, visiblemente molesto, al referirse a cuestionamientos sobre la conducción del proceso y la validez de ciertos elementos que habrían sido presentados fuera de los canales formales.

La autoridad explicó que toda prueba o documento debe ingresar al proceso cumpliendo los “conductos regulares” para ser considerado legalmente válido. En ese sentido, enfatizó que la actuación del Ministerio Público está sujeta a control jurisdiccional a través de un juez cautelar, quien tiene la facultad de anular cualquier actuación que no respete el debido proceso.

“Mientras un documento llegue de manera correcta y cumpla los procedimientos, el Ministerio Público lo dará por bien habido. De lo contrario, el juez puede anular toda la actuación dentro del proceso penal”, señaló.

Mariaca también destacó el operativo de la Policía Boliviana en torno al caso, valorando que se haya logrado una captura “sin que corra sangre”. Sin embargo, subrayó que el cumplimiento de la normativa es indispensable para garantizar la validez de las investigaciones.

El fiscal general indicó que el Ministerio Público continuará investigando diversos aspectos relacionados con Marset, entre ellos su identidad, su entorno cercano y otros indicios que podrían surgir de las evidencias recolectadas.

Asimismo, aseguró que la institución actuará con responsabilidad únicamente sobre la base de elementos “legales y documentales”, reiterando su disposición a coordinar con otras autoridades para esclarecer los hechos. “Tenemos las puertas abiertas para sentarnos con quien sea necesario y mirar de frente al pueblo”, afirmó.

El pronunciamiento se produce en un contexto de controversia por la presunta aparición de una segunda caja fuerte vinculada al caso, así como por diferencias públicas entre autoridades sobre la pertinencia de ampliar o no las investigaciones.

Pese a las tensiones, Mariaca insistió en que el Ministerio Público no busca perseguir a personas, sino esclarecer hechos dentro del marco constitucional. “Aquí lo que hay son investigaciones. Y vamos a continuar trabajando bajo el control de los jueces, como establece la Constitución”, concluyó.

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