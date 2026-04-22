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Policial

Fiscalía revisará el cuaderno de investigación del caso Marset y no descarta citar a autoridades nacionales

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, explicó que actualmente se están verificando todos los antecedentes incluidos en el cuaderno investigativo, particularmente las actas de colección de indicios correspondientes al operativo realizado el 13 de marzo.

Red Uno de Bolivia

22/04/2026 17:01

El fiscal departamental, Alberto Zeballos. FOTO: Captura de pantalla.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que realizará una revisión exhaustiva del cuaderno de investigación en el marco del caso vinculado a Sebastián Marset, sin descartar la posibilidad de convocar a autoridades nacionales para esclarecer los hechos relacionados con el hallazgo de cajas fuertes durante un operativo policial.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, explicó que actualmente se están verificando todos los antecedentes incluidos en el cuaderno investigativo, particularmente las actas de colección de indicios correspondientes al operativo realizado el 13 de marzo.

“Estamos verificando todos los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación (…) y una vez tengamos las conclusiones, a manera de auditoría, podremos emitir un criterio al respecto”, señaló la autoridad.

Zeballos enfatizó que el Ministerio Público actuará en el marco del principio de legalidad y que no se descarta la citación de ninguna persona, independientemente de su cargo o función.

“No se descarta convocar o citar a cualquier autoridad, sea particular, persona pública o miembro de la institución policial, en el objetivo de descubrir la verdad de los hechos”, afirmó.

Asimismo, indicó que la posición institucional ya fue adelantada por la máxima autoridad del Ministerio Público y que el análisis será profundizado por una comisión de fiscales, que evaluará los elementos recolectados en la investigación.

La revisión del cuaderno investigativo será determinante para definir las próximas acciones dentro del proceso, en un caso que continúa generando repercusiones a nivel nacional.

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