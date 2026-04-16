"Me extraña que no todas hayan dado positivo": Experto cuestiona peritajes a avionetas vinculadas al caso Marset

El experto en seguridad y defensa, Omar Durán, cuestionó los resultados de los peritajes realizados a las avionetas halladas dentro de la investigación del caso de Sebastián Marset, luego de que se conociera que solo cinco de las diez aeronaves dieron positivo a sustancias controladas.

Durán expresó su extrañeza por el hecho de que no todas las aeronaves hayan dado positivo, especialmente aquellas de mayor valor económico, estimadas en más de dos millones de dólares.

“Todas las avionetas fueron encontradas bajo circunstancias vinculadas a actividades ilícitas y, de acuerdo con la Ley 1008, no deberían ser devueltas a sus propietarios”, sostuvo.

El analista también criticó que desde el Ministerio Público se haya mencionado la posibilidad de identificar propietarios para una eventual devolución, señalando que varias aeronaves tendrían matrículas clonadas y antecedentes de irregularidades similares en procesos pasados.

Durán afirmó que, independientemente de los resultados periciales, todas las avionetas deben ser incautadas y puestas bajo custodia de la Fuerza Aérea Boliviana.

Advirtió además que cuando estos bienes pasan a manos de otras instituciones sin un control adecuado, muchas veces terminan siendo desmantelados.

“Son charqueadas, vendidas parte por parte. Lo que más vale en un avión son los motores y muchas veces terminan desapareciendo”, denunció.

Según indicó, en anteriores casos incluso se reportó la desaparición de piezas completas de aeronaves bajo resguardo estatal.

El experto sostuvo que todas las avionetas encontradas en el hangar formaban parte de la estructura logística de la organización criminal de Marset. “Todas estas avionetas han sido parte de la organización; por eso estaban en ese hangar”, afirmó.

Advierte riesgo de expansión del narcotráfico

Finalmente, alertó sobre el peligro de que Bolivia se convierta en un país “incontrolable” frente al narcotráfico si no se refuerza la cooperación internacional y el control estatal.

Durán pidió mayor coordinación con agencias internacionales como la DEA, así como con la Policía Federal de Brasil y Argentina para enfrentar a estas organizaciones criminales.

“Si el Estado no pone el control debido, más adelante podemos convertirnos en un país incontrolable con el tema del narcotráfico”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play