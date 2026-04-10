Un sargento de la Fuerza Aérea Boliviana fue aprehendido hoy, en Santa Cruz, tras presentarse a declarar por la desaparición de piezas aeronáuticas en el aeropuerto El Trompillo. La justicia determinó su detención inmediata luego de que su testimonio presentara elementos suficientes para vincularlo con el hangar número 4.

El caso se centra en el robo de dos alas de avioneta, elementos cuya envergadura sugiere que el delito no fue ejecutado por un solo individuo. Los investigadores de la Policía Boliviana presumen que se requirió de una logística compleja y transporte pesado para retirar las piezas del lugar.

Informes preliminares señalan que el uniformado ahora bajo custodia poseía las llaves del hangar y acceso ilimitado a las instalaciones restringidas. Esta condición de privilegio lo sitúa como la figura central dentro de las indagaciones por el presunto delito de robo agravado.

Testimonios en la Fuerza Aérea

Hasta el momento, un total de 15 efectivos militares de la FAB han comparecido ante las autoridades correspondientes para aportar datos sobre el suceso. El Ministerio Público continúa recolectando evidencias para determinar si existen otros cómplices dentro de la estructura de resguardo del aeropuerto.

La relevancia del proceso se intensifica ante la sospecha de que las piezas pertenezcan a la flota aérea confiscada en el aeródromo relacionado con Sebastián Marset. Aunque la fiscal Medrano no ratificó si el material corresponde específicamente a las naves del caso Coloradillo, confirmó que se ejecutan los peritajes técnicos necesarios para certificar la procedencia de los bienes sustraídos.

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