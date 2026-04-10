Identifican a dos hombres hallados sin vida dentro de una cisterna en Santa Cruz

Las autoridades identificaron a las dos personas halladas sin vida al interior de una cisterna en la capital cruceña. Se trata de Luis Arturo Flores, de 37 años, y Rubén Darío Flores, de 23, quienes, según las primeras investigaciones, habrían fallecido por inhalación de sustancias tóxicas.

El hallazgo movilizó a Bomberos de la Policía, que realizaron el rescate de los cuerpos utilizando equipos especializados. Para ingresar al tanque, el personal empleó sistemas de respiración autónoma y siguió estrictos protocolos de seguridad, debido al riesgo de gases en el interior de la cisterna.

El operativo fue coordinado con el Ministerio Público y la División de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que iniciaron las investigaciones correspondientes. Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se llevarán a cabo los exámenes médico-forenses para confirmar las causas exactas del deceso.

De acuerdo con el director de la Felcc, Jhonny Coca, las víctimas no presentaban signos de violencia, lo que permite descartar, en principio, la intervención de terceros.

“La causa de la muerte habría sido la inhalación de una sustancia aún a determinar. Se presume que podría tratarse de combustible, como gasolina o diésel, lo que provocó que perdieran el conocimiento y posteriormente la vida”, explicó la autoridad policial.

Asimismo, indicó que una de las víctimas sería el conductor de la cisterna, la cual se encontraba estacionada en inmediaciones de la refinería de Palmasola. El otro fallecido era su hermano. Hasta el momento, no se ha establecido con precisión por qué ambos ingresaron al interior del tanque, aunque no se descarta que lo hayan hecho para realizar algún trabajo o inspección.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar qué tipo de sustancia provocó la tragedia.

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