Investigan agresiones y condiciones precarias en centros de acogida de La Paz

Autoridades del Ministerio Público iniciaron una investigación por presuntas agresiones a menores y las condiciones precarias en centros de acogida de La Paz, tras denuncias que evidencian deficiencias estructurales y posibles irregularidades administrativas.

La diputada Grace Santelices alertó sobre la situación en al menos cuatro hogares, donde identificó problemas graves relacionados con infraestructura, alimentación y manejo de recursos.

“Infraestructuras desgastadas, huecos en las paredes, espacios reducidos, hacinamiento, sobrepoblación, falta de alimentación y falta de control”, detalló tras una inspección realizada junto a su equipo.

Según la denuncia, en algunos centros ubicados en la zona de Obrajes se evidenció que niños, adolescentes e incluso personas mayores comparten espacios sin separación adecuada.

“Hay una sobrepoblación dentro de los centros, niños y adolescentes están mezclados porque no hay espacio”, afirmó.

En el caso de un refugio en Yanacachi, la situación sería aún más crítica, con deficiencias en techos, cocina y servicios básicos.

“Tienen huecos en sus techos, la cocina presenta fugas de gas y los hornos están en malas condiciones”, señaló.

En paralelo, la Fiscalía imputó a una educadora del Hogar Niño Jesús por el delito de violencia familiar y doméstica, solicitando su detención preventiva en el penal de Miraflores por tres meses.

El proceso también fue ampliado contra la administradora del hogar por presunto encubrimiento, al no haber reportado oportunamente los hechos, además de incluir a otras dos educadoras en calidad de investigadas.

Las investigaciones continúan mientras se recaban pruebas médicas y psicológicas que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Las autoridades anunciaron que se mantendrá una fiscalización estricta para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes en estos centros.

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