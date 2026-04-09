Una educadora del centro de acogida Niño Jesús, en la ciudad de La Paz, fue aprehendida por la presunta agresión a un niño de 5 años, según informó la Policía.

La mujer fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), donde permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Será imputada por el delito de violencia familiar o doméstica.

Investigación en curso

En el marco de las indagaciones, otras tres educadoras fueron conducidas a oficinas policiales en calidad de testigos, entre ellas la administradora, la trabajadora social y la psicóloga del centro.

Desde la Felcv señalaron que “las investigaciones determinarán si estas personas pasan de ser testigos a sindicadas”.

Operativos y evaluación a menores

Las autoridades realizaron operativos hasta la madrugada para identificar a otros posibles implicados en el caso.

El hecho motivó la intervención de la Fiscalía, la Policía y unidades de protección a la niñez, que ejecutaron inspecciones y evaluaciones a los menores del centro.

El caso continúa en investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades, en un contexto que ha generado preocupación por tratarse de un presunto hecho de violencia en un espacio de resguardo.

Mira la programación en Red Uno Play