La mujer permanece en celdas de la Felcv y será imputada, mientras se investiga a otros posibles implicados en el centro Niño Jesús.
09/04/2026 7:04
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Una educadora del centro de acogida Niño Jesús, en la ciudad de La Paz, fue aprehendida por la presunta agresión a un niño de 5 años, según informó la Policía.
La mujer fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), donde permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Será imputada por el delito de violencia familiar o doméstica.
Investigación en curso
En el marco de las indagaciones, otras tres educadoras fueron conducidas a oficinas policiales en calidad de testigos, entre ellas la administradora, la trabajadora social y la psicóloga del centro.
Desde la Felcv señalaron que “las investigaciones determinarán si estas personas pasan de ser testigos a sindicadas”.
Operativos y evaluación a menores
Las autoridades realizaron operativos hasta la madrugada para identificar a otros posibles implicados en el caso.
El hecho motivó la intervención de la Fiscalía, la Policía y unidades de protección a la niñez, que ejecutaron inspecciones y evaluaciones a los menores del centro.
El caso continúa en investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades, en un contexto que ha generado preocupación por tratarse de un presunto hecho de violencia en un espacio de resguardo.
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