TEMAS DE HOY:
Maltrato infantil Robo de dinero hombre ejecutado

20ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Educadora es aprehendida en La Paz acusada de agredir a un menor en centro de acogida

La mujer permanece en celdas de la Felcv y será imputada, mientras se investiga a otros posibles implicados en el centro Niño Jesús.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

09/04/2026 7:04

Aprehenden a educadora por presunta agresión a niño en La Paz. Foto referencial
La Paz

Escuchar esta nota

Una educadora del centro de acogida Niño Jesús, en la ciudad de La Paz, fue aprehendida por la presunta agresión a un niño de 5 años, según informó la Policía.

La mujer fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), donde permanece en celdas policiales a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Será imputada por el delito de violencia familiar o doméstica.

Investigación en curso

En el marco de las indagaciones, otras tres educadoras fueron conducidas a oficinas policiales en calidad de testigos, entre ellas la administradora, la trabajadora social y la psicóloga del centro.

Desde la Felcv señalaron que “las investigaciones determinarán si estas personas pasan de ser testigos a sindicadas”.

Operativos y evaluación a menores

Las autoridades realizaron operativos hasta la madrugada para identificar a otros posibles implicados en el caso.

El hecho motivó la intervención de la Fiscalía, la Policía y unidades de protección a la niñez, que ejecutaron inspecciones y evaluaciones a los menores del centro.

El caso continúa en investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades, en un contexto que ha generado preocupación por tratarse de un presunto hecho de violencia en un espacio de resguardo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD