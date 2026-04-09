Dockweiler se reúne con cuerpo diplomático y presenta agenda para transformar La Paz

El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, donde presentó su propuesta de gestión y una agenda de trabajo orientada a transformar la ciudad.

El encuentro permitió exponer los lineamientos estratégicos de su administración, centrados en la construcción de una “ciudad humana”.

Presenta ejes de trabajo

Dockweiler explicó que se abordaron 10 ejes estratégicos, priorizando temas clave como:

Medioambiente

Agua segura

Seguridad ciudadana

Electromovilidad

Generación de energía

Turismo

Gestión de riesgos

“Hemos presentado nuestra visión para convertir a La Paz en una ciudad humana (…) y generar una agenda de trabajo conjunto”, señaló.

Cooperación internacional

El alcalde electo destacó que el encuentro permitió generar mesas de trabajo con cooperación internacional, además de avanzar en agendas bilaterales con distintos países.

Entre las iniciativas, mencionó la posibilidad de hermandad de ciudades, incluyendo acercamientos con El Cairo, en Egipto.

Enfoque social

También se puso énfasis en sectores vulnerables, incluyendo:

Niños y adolescentes

Mujeres

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Estos temas forman parte de una agenda alineada a los objetivos de desarrollo sostenible.

Próximas reuniones

Dockweiler anunció que continuará con su agenda de reuniones:

Jueves: encuentro con el sector empresarial (más de 350 participantes)

Viernes: reuniones con ONG, fundaciones y organizaciones sociales

Agenda en construcción

El alcalde electo aseguró que estos encuentros permitirán consolidar una agenda integral para la ciudad, combinando esfuerzos del sector público, privado y la cooperación internacional.

La transición hacia la nueva gestión continúa con reuniones estratégicas, mientras se afinan proyectos para el desarrollo de La Paz.

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