Dockweiler se reúne con cuerpo diplomático y presenta agenda para transformar La Paz

El alcalde electo plantea una “ciudad humana” y abre mesas de trabajo con cooperación internacional en áreas clave.
08/04/2026 21:15
Escuchar esta nota
El alcalde electo de La Paz, César Dockweiler, sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, donde presentó su propuesta de gestión y una agenda de trabajo orientada a transformar la ciudad.
El encuentro permitió exponer los lineamientos estratégicos de su administración, centrados en la construcción de una “ciudad humana”.
Presenta ejes de trabajo
Dockweiler explicó que se abordaron 10 ejes estratégicos, priorizando temas clave como:
“Hemos presentado nuestra visión para convertir a La Paz en una ciudad humana (…) y generar una agenda de trabajo conjunto”, señaló.
Cooperación internacional
El alcalde electo destacó que el encuentro permitió generar mesas de trabajo con cooperación internacional, además de avanzar en agendas bilaterales con distintos países.
Entre las iniciativas, mencionó la posibilidad de hermandad de ciudades, incluyendo acercamientos con El Cairo, en Egipto.
Estos temas forman parte de una agenda alineada a los objetivos de desarrollo sostenible.
Próximas reuniones
Dockweiler anunció que continuará con su agenda de reuniones:
Agenda en construcción
El alcalde electo aseguró que estos encuentros permitirán consolidar una agenda integral para la ciudad, combinando esfuerzos del sector público, privado y la cooperación internacional.
La transición hacia la nueva gestión continúa con reuniones estratégicas, mientras se afinan proyectos para el desarrollo de La Paz.
Mira la programación en Red Uno Play
21:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
21:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55