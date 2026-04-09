Interpelación a Ministro de Hidrocarburos: Asamblea entra en cuarto intermedio tras tenso debate

Una acalorada discusión se registró en la Asamblea Legislativa durante la sesión de esta jornada, luego de desacuerdos en torno al procedimiento de votación sobre la interpelación al ministro de Hidrocarburos.

El conflicto se generó cuando el presidente nato de la Asamblea, Edmar Lara, propuso realizar una votación nominal, lo que fue rechazado por otros legisladores que pedían continuar con el debate previo.

Desacuerdo en el hemiciclo

El planteamiento derivó en un tenso intercambio de posiciones entre parlamentarios, sin lograr consenso sobre el procedimiento a seguir.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados se insistió en que debía respetarse el reglamento, priorizando el debate antes de cualquier votación.

Sin embargo, la propuesta de votación inmediata generó el quiebre en la sesión.

Polémica por carta del ministro

El trasfondo del conflicto gira en torno a una carta enviada por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en la que se plantean observaciones al proceso de interpelación anterior, al cual no asistió el ministro de Hidrocarburos.

Este hecho ha generado controversia y posturas divididas en la Asamblea.

Cuarto intermedio

Ante la falta de acuerdos, la sesión fue declarada en cuarto intermedio hasta este martes a las 9:00, cuando se retomará el tratamiento del tema.

Tema pendiente

El objetivo de la sesión era definir si se acepta o rechaza la carta y dar continuidad al proceso de interpelación, incluso con la posibilidad de convocar nuevamente al ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli.

La jornada concluyó sin una resolución, en medio de un ambiente de tensión política que continuará en la próxima sesión.

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