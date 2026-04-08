Legislativo inicia investigaciones sobre la calidad del combustible

La Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores inició este martes un proceso destinado a esclarecer la calidad de la gasolina que se distribuye en el país y los daños registrados en diferentes vehículos.

En su primera sesión, la comisión eligió por unanimidad a su directiva, quedando presidida por el senador Branko Marinkovic; las senadoras Teresa Alarcón como vicepresidenta, Claudia Mallón como primera secretaria y Rosalva Romero como segunda secretaria.

Asimismo, la comisión aprobó la estructura de su investigación, enfocada en determinar el origen de la contaminación del combustible, la trazabilidad completa del producto —desde su importación hasta su distribución— y las posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales.

El trabajo se organizará en tres ejes: técnico (qué ocurrió), administrativo (quién lo permitió) y de responsabilidad (quién responde), incorporando la convocatoria a autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hidrocarburos, especialistas, sectores afectados y actores privados.

La hoja de ruta contempla requerimientos de información, inspecciones en plantas y surtidores, peritajes técnicos y comparecencias clave. La comisión tiene un plazo de hasta tres meses para presentar un informe final que incluya resultados, sanciones y propuestas de reforma. ABI

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