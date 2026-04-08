Marco Antonio Copa asume como gobernador interino en Potosí tras salida de Mamani

Tras la renuncia de Jhonny Mamani a la Gobernación de Potosí, este miércoles la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) eligió al asambleísta Marco Antonio Copa como gobernador interino.

Mamani, quien guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro desde agosto de 2023, presentó el martes su renuncia irrevocable al cargo. La dimisión se da a menos de un mes de la posesión de René Joaquino, electo el 22 de marzo y que asumirá funciones el próximo 4 de mayo.

Copa señaló que con el apoyo de la ALD de Potosí fue ratificado para asumir el cargo de gobernador en suplencia a titular para garantizar la transición correspondiente al nuevo gobernador electo y dar continuidad al trabajo administrativo.

“Ya se emitió el decreto departamental para que el equipo técnico del gobernador entrante con el equipo técnico de la Gobernación pueda coadyuvar y transparentar la ejecución financiera y técnica”, explicó Copa.

Copa fue designado con 15 votos en la ALD, lo que lo habilita a ejercer el cargo de manera transitoria hasta el cumplimiento del periodo constitucional en curso.

La exautoridad departamental es investigada y procesada por el caso denominado “ambulancias fantasma”, que reveló la presunta compra irregular de 41 ambulancias en 2022, las cuales no fueron entregadas.

El proceso derivó en acusaciones por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros delitos vinculados a la administración pública.

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