Noelia Barrientos cerró la noche con una fusión explosiva que sorprendió a todos

La participante presentó una fusión poco convencional de cumbia andina con metal urbano, interpretando el tema “Saoko” de Rosalía.
07/04/2026 22:31
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Para cerrar la jornada en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Noelia Barrientos, quien llegó al escenario con una propuesta cargada de emoción y energía.
La participante presentó una fusión poco convencional de cumbia andina con metal urbano, interpretando el tema “Saoko” de Rosalía, logrando una puesta en escena que conectó con el público y sorprendió al jurado.
Evaluación del jurado
Puntaje y balance final
Noelia Barrientos obtuvo un promedio de 5.7 puntos (sin el voto secreto de Tito Larenti), cerrando la noche con una evaluación positiva y mostrando avances importantes en su desempeño.
Lo que deja la jornada
El cierre de Noelia reafirma una tendencia clara en la competencia: los equipos que logran entender la identidad de sus participantes y arriesgan con propuestas diferentes son los que generan mayor impacto.
Con puntajes variados y presentaciones de alto nivel, la competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces queda más abierta que nunca, dejando expectativa sobre quién logrará consolidarse y evitar la zona de riesgo en los próximos días.
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