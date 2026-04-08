Noelia Barrientos cerró la noche con una fusión explosiva que sorprendió a todos

Para cerrar la jornada en La Gran Batalla – Duelo de Voces, fue el turno de Noelia Barrientos, quien llegó al escenario con una propuesta cargada de emoción y energía.

La participante presentó una fusión poco convencional de cumbia andina con metal urbano, interpretando el tema “Saoko” de Rosalía, logrando una puesta en escena que conectó con el público y sorprendió al jurado.

Evaluación del jurado

Diego Ríos destacó que el equipo supo identificar el potencial de Noelia y construir una presentación que permitió resaltar su talento, aunque aún existen aspectos por mejorar.

destacó que el equipo supo identificar el potencial de Noelia y construir una presentación que permitió resaltar su talento, aunque aún existen aspectos por mejorar. Alenir Echeverría valoró la propuesta, señalando que, pese a ser una interpretación distinta a lo habitual, logró gustarle y evidenció una reconexión de la participante con su esencia artística.

valoró la propuesta, señalando que, pese a ser una interpretación distinta a lo habitual, logró gustarle y evidenció una reconexión de la participante con su esencia artística. Tito Larenti coincidió en que el equipo entendió correctamente a su artista, destacando el trabajo realizado en la construcción de la presentación.

coincidió en que el equipo entendió correctamente a su artista, destacando el trabajo realizado en la construcción de la presentación. Marco Veizaga subrayó el crecimiento de Noelia en el escenario, resaltando su seguridad y evolución durante la interpretación, lo que permitió mantener un nivel alto hasta el final.

Puntaje y balance final

Noelia Barrientos obtuvo un promedio de 5.7 puntos (sin el voto secreto de Tito Larenti), cerrando la noche con una evaluación positiva y mostrando avances importantes en su desempeño.

Lo que deja la jornada

El cierre de Noelia reafirma una tendencia clara en la competencia: los equipos que logran entender la identidad de sus participantes y arriesgan con propuestas diferentes son los que generan mayor impacto.

Con puntajes variados y presentaciones de alto nivel, la competencia en La Gran Batalla – Duelo de Voces queda más abierta que nunca, dejando expectativa sobre quién logrará consolidarse y evitar la zona de riesgo en los próximos días.

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