Always Ready pierde en casa ante Liga de Quito con gol de Villamil (0-1)

Always Ready debutó con derrota en la Copa Libertadores, tras caer 0-1 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en el inicio del Grupo G.

El encuentro fue parejo durante gran parte del partido, con ambos equipos buscando generar peligro, aunque sin lograr romper el cero en el marcador.

Gol en el último suspiro

Cuando el empate parecía sellado, el conjunto ecuatoriano logró marcar la diferencia en el tiempo añadido.

El gol de la victoria llegó a los 90+4 minutos a través de Gabriel Villamil, sorprendiendo a la defensa alteña y dejando sin reacción al equipo local.

Partido disputado

Always Ready mostró orden en varios pasajes del encuentro, pero le faltó contundencia en ataque para aprovechar sus oportunidades.

Por su parte, Liga de Quito supo esperar y golpeó en el momento preciso para quedarse con los tres puntos.

Debut con sabor amargo

La derrota en casa complica el arranque del equipo boliviano en la fase de grupos, donde cada punto es clave para avanzar a la siguiente instancia.

Jornada negativa para Bolivia

La jornada fue adversa para los equipos bolivianos en torneos internacionales.

En la Libertadores, Bolívar cayó 1-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza, mostrando falencias defensivas y terminando con un jugador menos tras la expulsión de José Sagredo.

Mientras que en la Copa Sudamericana, Independiente Petrolero fue derrotado 1-3 por Racing Club en Sucre. El equipo argentino se impuso con goles de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Fernández, mientras que Thomaz Santos descontó de penal para el cuadro chuquisaqueño.

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