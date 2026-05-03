Sorpresa en El Alto: Baldivieso no va más en Always Ready y ya tiene reemplazo, ¿quién es?

Ante el anuncio oficial, se conoce que Julio César Baldivieso no va más como director técnico de Always Ready, decisión que fue tomada desde la interna del club de la ciudad de El Alto.

La determinación llega en medio de un contexto irregular en resultados. El estratega deja el cargo luego del triunfo por 3-1 frente a Nacional Potosí en el estadio Municipal de Villa Ingenio, por la quinta fecha del torneo boliviano. Sin embargo, la reciente derrota por 2-0 ante Mirassol en Brasil, por la Copa Libertadores, terminó inclinando la balanza.

Baldivieso había asumido el mando del equipo en marzo de esta gestión, en lo que significaba su segundo ciclo al frente del conjunto alteño. Su salida marca un nuevo giro en la planificación deportiva del club.

Como reemplazo, surge el nombre de Marcelo Straccia, quien habría rescindido contrato de mutuo acuerdo con Universitario de Vinto para sumarse de inmediato al plantel de la banda roja.

Hasta el momento, ni Always Ready ni Universitario de Vinto han brindado mayores detalles, aunque fuentes cercanas a ambos clubes confirmaron los movimientos en las últimas horas.

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