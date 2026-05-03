¡Tensión total! “Mal compañero y mal jugador”: duro señalamiento contra Mbappé

Un informe del medio The Athletic, citado por el periodista Fabrizio Romano, revela que Kylian Mbappé habría sido calificado por miembros del entorno de Real Madrid como un “mal compañero de equipo” y un “mal jugador”, en medio de un contexto de tensiones internas.

Según el reporte, durante una sesión de entrenamiento, el delantero francés protagonizó un momento tenso al enfrentar al exjugador y actual miembro del club Álvaro Arbeloa, generando una escena relacionada con un problema con un integrante del personal.

La información indica que Mbappé se encuentra concentrado con el plantel del Real Madrid, mientras mantiene sus objetivos deportivos a nivel internacional, con la mira puesta en alcanzar los 100 puntos con su selección y prepararse para el Mundial 2026, además de buscar un nuevo título mundial.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial por parte del club español respecto a estas versiones

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