Citarán a funcionario de torre de control tras versión de piloto sobre datos erróneos en accidente de El Alto

La Fiscalía de La Paz anunció la ampliación de las investigaciones por el accidente aéreo registrado en El Alto, donde una aeronave Hércules se estrelló dejando más de 22 personas fallecidas y al menos 30 heridas.

Dentro de las nuevas actuaciones, el Ministerio Público volverá a citar a declarar al funcionario encargado de la torre de control, luego de conocerse la declaración del piloto y un informe de la Comisión Especial de Investigación de la Fuerza Aérea Boliviana, que señala que presuntamente se brindó información errónea a la tripulación durante la maniobra de aterrizaje.

La fiscal asignada al caso, Sarina Guardia, confirmó que esta persona ya había prestado declaraciones anteriormente; sin embargo, será convocada nuevamente en el marco de la ampliación investigativa.

El proceso tomó un nuevo rumbo luego de que la justicia dictara detención preventiva para el piloto de la aeronave involucrada en el siniestro. Las autoridades buscan establecer si existieron errores humanos, fallas operativas o responsabilidades compartidas en la tragedia ocurrida en El Alto.

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