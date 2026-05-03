Todo listo para la posesión de Juan Pablo Velasco en Santa Cruz: estos son los detalles

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, informó que se reinstalará la sesión legislativa para dar paso a los actos protocolares de posesión del nuevo gobernador, Juan Pablo Velasco, y la vicegobernadora, Paola Aguirre.

La ceremonia está programada para este lunes a las 09:00 en el Centro de Educación Ambiental, en instalaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

“Lo que se va a hacer es una reinstalación de nuestra sesión, donde otorgamos un cuarto intermedio para llevar adelante este evento tan importante”, explicó Álvarez.

Durante el acto se realizará la entrega de los símbolos correspondientes a las nuevas autoridades, en cumplimiento del mandato otorgado por la población cruceña.

Sin embargo, la autoridad también denunció dificultades en el proceso de transición, señalando que no hubo entrega de documentación ni apertura por parte de los miembros salientes de la Asamblea.

“No tuvimos ningún tipo de apertura ni predisposición para facilitar el proceso”, afirmó.

Pese a estos inconvenientes, la Asamblea aseguró que continuará con el cumplimiento del cronograma institucional para garantizar la posesión de las nuevas autoridades departamentales.

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