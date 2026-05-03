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[VIDEO] Insólito robo frustrado: subió por una manga, terminó tumbando el árbol entero y huyó en moto

El curioso episodio se volvió viral en redes sociales, donde usuarios reaccionaron entre sorpresa y humor ante el inesperado desenlace.

Charles Muñoz Flores

03/05/2026 16:42

Ladrones de mangos provocan caída de un árbol y escapan a toda velocidad. FOTO: Captura de pantalla. Montaje CHMF.
Mundo

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Un insólito hecho quedó registrado en video luego de que dos jóvenes intentaran robar mangos de un árbol ubicado en plena vía pública y terminaran provocando su caída antes de escapar en motocicleta.

Las imágenes, de aproximadamente 1 minuto y 17 segundos de duración, muestran el momento en que los sujetos llegan al lugar a bordo de una motocicleta. Uno de ellos desciende del vehículo y se dirige directamente hacia el árbol de mango, al que trepa con la intención de alcanzar la fruta.

Mientras tanto, su acompañante permanece junto a la motocicleta esperando recibir el botín. Segundos después, el primer sujeto logra desprender una manga y se la entrega a su cómplice, quien la coloca en el vehículo.

Sin embargo, cuando parecía que el robo había resultado exitoso, ocurrió lo inesperado: cerca del minuto 1:02, el árbol cedió por completo debido a la debilidad de sus raíces y cayó de forma estrepitosa sobre el pavimento.

Tras el estruendo, el cómplice descendió rápidamente de la moto y observó el árbol desplomado. Instantes después, el joven que se encontraba trepado emergió entre las ramas caídas, se puso de pie y corrió hacia la motocicleta.

Ambos abandonaron el lugar a toda velocidad con rumbo desconocido. El curioso episodio se volvió viral en redes sociales, donde usuarios reaccionaron entre sorpresa y humor ante el inesperado desenlace.

A continuación, el video:

 

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